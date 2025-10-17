no ad altri tir dal porto di marina zaccagna si appella al sindaco

"No ad altri tir che arriverebbero per il porto. La città ha dato abbastanza". Lo dice il consigliere comunale Ivo Zaccagna. "È notizia di questi giorni del possibile avvio di una rotta marittima (trasporto RO-RO) tra il porto di Marina e Tolone, un nuovo collegamento annunciato dal viceministro Rixi con l’obiettivo di ridurre il traffico autostradale di mezzi pesanti in Liguria. L’idea, sulla carta, può sembrare utile ma, nei fatti, rischia di trasformarsi in un boomerang pesantissimo per il nostro territorio. Come consigliere comunale di Massa, dico con chiarezza che non possiamo accettare che la nostra provincia diventi la valvola di sfogo dei problemi liguri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

