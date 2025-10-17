No ad altri tir dal porto di Marina Zaccagna si appella al sindaco
"No ad altri tir che arriverebbero per il porto. La città ha dato abbastanza". Lo dice il consigliere comunale Ivo Zaccagna. "È notizia di questi giorni del possibile avvio di una rotta marittima (trasporto RO-RO) tra il porto di Marina e Tolone, un nuovo collegamento annunciato dal viceministro Rixi con l’obiettivo di ridurre il traffico autostradale di mezzi pesanti in Liguria. L’idea, sulla carta, può sembrare utile ma, nei fatti, rischia di trasformarsi in un boomerang pesantissimo per il nostro territorio. Come consigliere comunale di Massa, dico con chiarezza che non possiamo accettare che la nostra provincia diventi la valvola di sfogo dei problemi liguri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Porto delle Grazie approda a Venezia per ICOMIA 2025! Siamo orgogliosi di annunciare la partecipazione di Porto delle Grazie alla ICOMIA World Marinas Conference, in programma a Venezia dal 16 al 18 ottobre 2025 — uno degli eventi più prestigiosi al m - facebook.com Vai su Facebook
"No ad altri tir dal porto di Marina". Zaccagna si appella al sindaco - "È notizia di questi giorni del possibile avvio di una rotta marittima (tra ... Lo riporta msn.com
Ampliamento porto Marina di Carrara, il no di Confcommercio Toscana - Carrara, 13 febbraio 2025 – No all’ampliamento del porto di Marina di Carrara perché «così come impostato, è una decisione scellerata». Secondo lanazione.it