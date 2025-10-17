Nizza-Roma | sette dei tredici romanisti in carcere in Francia rilasciati su cauzione

Romatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanno per essere rilasciati sette dei tredici tifosi romanisti finiti in carcere in Francia lo scorso mese di settembre prima dell'inizio del match di Europa League giocato a Nizza fra la formazione di casa e l'As Roma. In occasione dell’udienza di riesame svoltasi giovedì 16 ottobre, dinanzi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

nizza roma sette trediciNizza-Roma, rilasciati su cauzione sette dei tredici tifosi giallorossi arrestati in Francia - Sono emerse novità in merito a quanto accaduto a Nizza lo scorso 24 settembre, quando tredici tifosi della Roma furono arrestati a seguito dei ... Secondo iltempo.it

nizza roma sette trediciNizza-Roma, rilasciati su cauzione sette dei tredici tifosi fermati - Sono stati rilasciati su cauzione sette dei tredici tifosi romanisti arrestati a Nizza in occasione della gara di Europa League del 24 settembre. Si legge su ilromanista.eu

nizza roma sette trediciRoma, rilasciati su cauzione sette dei tredici tifosi arrestati a Nizza. Il 26 novembre il processo - per discutere la posizione dei tredici tifosi della Roma che ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nizza Roma Sette Tredici