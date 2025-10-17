Nizza-Roma | sette dei tredici romanisti in carcere in Francia rilasciati su cauzione
Stanno per essere rilasciati sette dei tredici tifosi romanisti finiti in carcere in Francia lo scorso mese di settembre prima dell'inizio del match di Europa League giocato a Nizza fra la formazione di casa e l'As Roma. In occasione dell’udienza di riesame svoltasi giovedì 16 ottobre, dinanzi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
