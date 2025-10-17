Nizza-Roma c' è la decisione su sette dei tredici tifosi giallorossi arrestati in Francia

Sono emerse novità in merito a quanto accaduto a Nizza lo scorso 24 settembre, quando tredici tifosi della Roma furono arrestati a seguito dei disordini avvenuti prima della gara di Europa League. «In occasione dell'udienza di riesame svoltasi ieri, 16 ottobre, dinanzi alla Corte d'Appello di Aix-en-Provence» – recita il comunicato diffuso dall'avvocato Lorenzo Contucci - «l'avvocatessa Luisella Ramoino del Foro di Nizza ha comunicato che è in corso il rilascio su cauzione di sette dei tredici tifosi della Roma arrestati prima della partita Nizza–Roma del 24 settembre. La Corte d'Appello ha quindi parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Nizza, che aveva disposto la carcerazione per tutti gli imputati in attesa dell'udienza di merito, fissata per il 26 novembre al Tribunale di Nizza, nella quale verrà discusso il processo a carico dei tredici tifosi». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nizza-Roma, c'è la decisione su sette dei tredici tifosi giallorossi arrestati in Francia

