Nizza-Lione sabato 18 ottobre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
All’inizio del torneo pochi si aspettavano di vedere un Nizza così in basso in classifica e un divario così ampio sul Lione di Fonseca, che con 15 punti vede la vetta ad una lunghezza di distanza. Gli Aiglons pagano una squadra un po’ scarica dopo l’eliminazione dalla Champions e una rosa corta in difesa, dove Dante a 41 anni è ancora insostituibile. Un sussulto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
