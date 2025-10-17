Nissan Leaf la prova de Il Fattoit – La terza generazione punta su comfort e autonomia – FOTO

‹ › 1 6 nissan leaf. ‹ › 2 6 nissan leaf. ‹ › 3 6 nissan leaf. ‹ › 4 6 nissan leaf. ‹ › 5 6 nissan leaf. ‹ › 6 6 nissan leaf. Anche il prezzo vuole la sua parte: Marco Toro, numero uno di Nissan in Italia appena riconosciuto da Forbes tra i migliori 100 Ceo nel Belpaese, anticipa che con i prossimi incentivi la nuova Nissan Leaf si potrà avere a partire da 25.900 euro. Non sono pochi, ma non sono nemmeno troppi per un’ elettrica da 4,35 di lunghezza (2,69 sono di passo) con un bagagliaio da 437 litri di capacità (1.052 con i sedili abbattuti, anche se la capienza reale è decisamente superiore per effetto del diverso sistema di misurazione). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

