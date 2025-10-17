Nissan Leaf la prova de Il Fattoit – La terza generazione punta su comfort e autonomia – FOTO
‹ › 1 6 nissan leaf. ‹ › 2 6 nissan leaf. ‹ › 3 6 nissan leaf. ‹ › 4 6 nissan leaf. ‹ › 5 6 nissan leaf. ‹ › 6 6 nissan leaf. Anche il prezzo vuole la sua parte: Marco Toro, numero uno di Nissan in Italia appena riconosciuto da Forbes tra i migliori 100 Ceo nel Belpaese, anticipa che con i prossimi incentivi la nuova Nissan Leaf si potrà avere a partire da 25.900 euro. Non sono pochi, ma non sono nemmeno troppi per un’ elettrica da 4,35 di lunghezza (2,69 sono di passo) con un bagagliaio da 437 litri di capacità (1.052 con i sedili abbattuti, anche se la capienza reale è decisamente superiore per effetto del diverso sistema di misurazione). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuova Nissan Leaf...coming soon! - facebook.com Vai su Facebook
Prova Nissan Leaf 2026: la terza generazione è votata al comfort. Meno di 26.000 euro con gli incentivi - Nissan Leaf è stata la prima auto elettrica 'del popolo', te la ricordi? Segnala msn.com
Nissan Leaf, rivoluzione a tutto Suv - Una delle capostipiti della mobilità a zero emissioni cambia tutto per la sua terza generazione. Da auto.it
Comoda alla guida, piacevole nella fase di rigenerazione, la nuova Leaf è ora un crossover, ma mantiene le sue caratteristiche - Nuova Nissan Leaf, come va il crossover comodo, spazioso, tecnologico elettrico con due tagli batteria da 52 e 75 kWh. Secondo msn.com