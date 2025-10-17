Niente educazione all’affettività a scuola Benvenuti nel Medioevo!

di Leonardo Botta Viviamo nel tempo e nei luoghi in cui ile ragazzinie hanno a portata di click, “on demand”, filmati pornografici di ogni genere, sorta, durata. Noi bacucchi, ai nostri tempi, avevamo almeno l’onere di nascondere la mitica rivista Le Ore in qualche cassetto, o di intrufolarci furtivamente di pomeriggio nel cinema Risorgimento, certo non per guardare Zanna Bianca o Le avventure di Pinocchio. Questi figlioli conoscono benissimo l’uso dell’ Intelligenza Artificiale, meglio di quanto io potrò mai imparare; eppure non di rado qualcuno tra loro rimane “vittima” di una gravidanza precoce e, naturalmente, indesiderata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Niente educazione all’affettività a scuola. Benvenuti nel Medioevo!

