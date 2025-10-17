Nidi spazi bambini e scuole d' infanzia comunali | ufficiali le graduatorie definitive e le assegnazioni
Sono ufficialmente online, sul sito del Comune di Ferrara, le graduatorie definitive e le assegnazioni dei posti per Nidi, Spazi Bambini e Scuole dell'Infanzia comunali per l'anno educativo 2025-2026, approvate con apposita determinazione a seguito della riapertura dei termini d'iscrizione. Gli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
