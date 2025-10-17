Nidi spazi bambini e scuole d' infanzia comunali | ufficiali le graduatorie definitive e le assegnazioni

Ferraratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ufficialmente online, sul sito del Comune di Ferrara, le graduatorie definitive e le assegnazioni dei posti per Nidi, Spazi Bambini e Scuole dell'Infanzia comunali per l'anno educativo 2025-2026, approvate con apposita determinazione a seguito della riapertura dei termini d'iscrizione. Gli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

nidi spazi bambini scuole'A piccoli passi, insieme': il progetto per accompagnare i bambini dal nido alla scuola - Crescere significa affrontare passaggi e cambiamenti che diventano più sereni quando qualcuno ci accompagna. Scrive gonews.it

In Sabina inaugurato un asilo nido per 14 bambini fino a 3 anni - «Una comunità, quella di Cottanello, che investe per i bambini, nella scuola e ... Riporta ilmessaggero.it

nidi spazi bambini scuoleLezioni d’inglese anche nei nidi e nelle materne: il municipio del centro prepara il progetto - L'insegnamento della lingua inglese nelle scuole pubbliche dell'infanzia è già attivo in municipio XI. Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Nidi Spazi Bambini Scuole