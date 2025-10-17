Nicolò Bulega | Mi piacerebbe sostituire Marquez a Portimao ma c’è il rischio di fare una figuraccia

Nicolò Bulega è impegnato questo weekend a Jerez de la Frontera per l’ultima tappa del Mondiale Superbike 2025, con l’obiettivo di imporsi in tutte le manche del Gran Premio di Spagna e sperare in una debacle di Toprak Razgatlioglu per vincere il campionato in rimonta. Il pilota emiliano potrebbe però prolungare la sua stagione agonistica, infatti Ducati starebbe valutando la possibilità di schierarlo in MotoGP al posto dell’infortunato Marc Marquez in quel di Portimao per il GP del Portogallo (7-9 novembre). Bulega potrebbe fare il suo debutto assoluto su una MotoGP in un test Michelin della prossima settimana, per poi capire se gli verrà data l’opportunità di esordire nella classe regina come sostituto di Marc e compagno di Francesco Bagnaia nel team ufficiale: “ Che proverò la MotoGP non è un mistero, vista che una delle condizioni per il rinnovo con Ducati era proprio la possibilità di fare il collaudatore per la top class. 🔗 Leggi su Oasport.it

