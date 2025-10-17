Nicolai Lilin rischia il processo per le frasi su Stefania Battistini | Attenta al polonio nel tè
Lo scrittore Nicolai Lilin rischia il processo per le frasi rivolte ai giornalisti Rai Battistini e Traini dopo il reportage da Kursk. La pm milanese contesta diffamazione aggravata e minaccia grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Minacce alla giornalista Stefania Battistini: Nicolai Lilin a processo - X Vai su X
"Se ti trovi il polonio nel tè te la sei cercata": Lilin a giudizio per minacce alla giornalista Rai Stefania Battistini - Lo scrittore Nicolai Lilin è stato rinviato a giudizio per le frasi minacciose contro la giornalista Rai Stefania Battistini: "Se troverete ... Lo riporta alfemminile.com
Minacce alla giornalista Stefania Battistini: Nicolai Lilin a processo - Lo scrittore moldavo nell’agosto del 2024 aveva attaccato l’inviata della Rai, finita al centro del mirino russo dopo aver varcato il confine tra Russia e Ucraina per documentare l’offensiva nella reg ... Segnala tg24.sky.it
«Attenta al polonio nel tè»: Nicolai Lilin a processo per le minacce all’inviata Rai Stefania Battistini - Lo scrittore Nicolai Lilin andrà a processo per le minacce a Stefania Battistini e al suo cameraman. Scrive msn.com