Dal 2018 Nia DaCosta non si è fermata un attimo. Ha debuttato con Little Woods con protagonista Tessa Thompson, con cui torna a collaborare col suo ultimo Hedda, in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma e dal 29 ottobre disponibile su Prime Video. Hedda come Hedda Gabler, la protagonista della pièce teatrale di Henrik Ibsen, che DaCosta ha rivisitato cambiando alcuni personaggi e dando uno sguardo a trecentosessanta gradi sulla femminilità. Ma la regista e sceneggiatrice non si è fermata qui. Pronto nel cassetto c'è già il suo prossimo 28 anni dopo - Il tempio delle ossa di cui ha preso la regia sostituendo il capostipite Danny Boyle, che in questo 2025 si era ributtato nel mondo dei velocissimi zombi col sequel 28 anni dopo, di cui è stata annunciata un'ulteriore e nuova trilogia.

Nia DaCosta è in ascesa costante, tra Hedda, appena presentato a Roma, e 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, atteso per il 2026