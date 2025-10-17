Neymar all’Inter? L’annuncio senza mezzi termini di Ausilio

Il Direttore sportivo nerazzurro è intervenuto su diversi temi, parlando inoltre di un eventuale sbarco in Serie A della stella brasiliana Torna a parlare Piero Ausilio, spaziando a 360 gradi tra mercato e il suo futuro nell’area tecnica dell’ Inter dopo le voci insistenti dall’ Arabia Saudita. Neymar, classe ’92 (LaPresse) – Calciomercato.it Il Direttore sportivo nerazzurro chiude con fermezza ai rumors in merito a un possibile addio: “C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Però non mi sono mai mosso da qui”, ha chiosato Ausilio nell’intervista al ‘Corriere dello Sport’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

