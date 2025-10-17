Neymar all’Inter? L’annuncio senza mezzi termini di Ausilio
Il Direttore sportivo nerazzurro è intervenuto su diversi temi, parlando inoltre di un eventuale sbarco in Serie A della stella brasiliana Torna a parlare Piero Ausilio, spaziando a 360 gradi tra mercato e il suo futuro nell’area tecnica dell’ Inter dopo le voci insistenti dall’ Arabia Saudita. Neymar, classe ’92 (LaPresse) – Calciomercato.it Il Direttore sportivo nerazzurro chiude con fermezza ai rumors in merito a un possibile addio: “C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Però non mi sono mai mosso da qui”, ha chiosato Ausilio nell’intervista al ‘Corriere dello Sport’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
INTER, ECCO IL TUO FENOMENO PER IL 2026! “Il nuovo Neymar vuole giocare la Champions con l'Inter e ha detto già SI’ ai nerazzurri…altro… - facebook.com Vai su Facebook
#Neymar offerto all’#Inter, tra sogno e realtà. #Calciomercato #SerieA Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/eb8osuA https://buff.ly/w7hh1G0 - X Vai su X
Neymar di nuovo infortunato, incubo senza fine all’Al Hilal: la reazione in panchina è pura rabbia - Alla sua seconda apparizione con l’Al Hilal dopo un anno lontano dai campi per il grave infortunio a legamento e menisco dell’ottobre 2023, per Neymar l’incubo ad occhi aperti continua: dopo solo 27 ... Da fanpage.it
L’Al-Hilal è stufo dei continui infortuni di Neymar: a gennaio potrebbe restare senza squadra - Hilal: la squadra dell'Arabia Saudita sembra essere infastidita dai continui infortuni della sua stella che non dà nessuna garanzia per il ... Secondo fanpage.it
Neymar, incubo senza fine: nuovo infortunio, esce dal campo in lacrime - Il brasiliano aveva recuperato dal problema muscolare alla coscia pochi giorni fa, ma è stato costretto a uscire ... Segnala corrieredellosport.it