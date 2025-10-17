New Marzial e sindaco rendono omaggio ad Axel | targa e albero in memoria del clochard
MESAGNE - Una targa e un albero piantumati davanti alla palestra New Marzial di Mesagne, in memoria del clochard tedesco Axel Czezorre, deceduto per cause naturali lo scorso 7 ottobre in un casolare disabitato in via Latiano, in contrada Seta. L'Asd New Marzial, società di taekwondo guidata dai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
