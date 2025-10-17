Neutrino di Majorana l' esperimento Cuore ha stabilito nuovi limiti grazie ad un algoritmo ‘anti rumore’

Il risultati dell'esperimento ospitato ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN ci dicono quanto spesso si verificherebbe il doppio decadimento beta senza neutrini in un atomo di tellurio. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Neutrino di Majorana, l'esperimento Cuore ha stabilito nuovi limiti grazie ad un algoritmo ‘anti rumore’

