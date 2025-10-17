Netanyahu torna in cima ai sondaggi dopo il cessate il fuoco a Gaza Chi è l’ex alleato che può soffiargli la guida di Israele
«Non è certo un tipo facile, ma in fondo è proprio questo che lo rende un grande». Arrivato in Israele per celebrare il successo dell’ accordo di cessate il fuoco a Gaza, Donald Trump ha reso ben più dell’onore delle armi a Benjamin Netanyahu: ne ha tessuto pubbliche lodi, pur senza rinunciare a pizzicarlo. Il premier israeliano, di fronte a lui alla Knesset, ha reagito con un sorriso largo così, mentre il leader Usa chiamava l’applauso per lui. Pochi giorni dopo appare chiarissimo il perché. Quell’ endorsement fatto dall’architetto dell’accordo nel giorno che per gli israeliani ha significato la fine di due anni di incubo – il ritorno a casa di tutti gli ostaggi vivi, quindi quello delle decine di migliaia di riservisti chiamati al fronte – sembra aver già avuto il suo effetto. 🔗 Leggi su Open.online
