Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino di sabato pomeriggio. Come riporta il Corriere dello Sport oggi Conte può sorridere per il ritorno in rosa di Buongiorno e Politano che però, salvo clamorosi cambiamenti partiranno dalla panchina. Per quello che riguarda la composizione della linea a quattro, al di là della conferma della coppia di centrali, Beukema- Juan Jesus, a destra ci sarà Di Lorenzo, e a sinistra dovrebbe rientrare Spinazzola, in panchina con il Genoa per logiche di turnover, ma anche l’uomo della svolta del secondo tempo insieme a KDB. Spina più Oliveira. Leggi anche: Neres non segna da 287 giorni e 17 partite Al posto di Lobotka ci sarà Gilmour, toccherà a lui gestire la regia con la solita collaborazione di De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neres pronto al bis contro il Torino (Corsport)