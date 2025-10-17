Nerazzurri aspettando la prima vittoria Nel 1984 Pisa aspettò un intero girone

Forza Pisa: facciamo presto che è tardi. Dopo sei giornate passate a bocca asciutta, è arrivato il momento per i nerazzurri di conquistare il primo successo in campionato. Il magro bottino conquistato da fine agosto a oggi, nonostante alcune ottime prestazioni e diversi episodi arbitrali in chiaroscuro – per utilizzare un eufemismo – che hanno azzoppato il cammino degli uomini di Alberto Gilardino, posiziona lo Sporting Club sul fondo della classifica. Nella sua storia nel massimo campionato la compagine nerazzurra soltanto in altre due occasioni, arrivati a questo punto del torneo, non aveva ancora assaporato il dolce calice della vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

