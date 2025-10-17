Neos conferma il volo Bari-New York anche per il 2026 | sarà attivo da giugno
Tornerà anche nel 2026 il volo Bari-New York JFK operato dalla compagnia aerea Neos. Il vettore, parte di Alpitour World, e Aeroporti di Puglia annunciano infatti la riconferma della tratta, che tornerà disponibile da giugno mantenendo la doppia partenza settimanale e sarà sempre operato da un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Scopri altri approfondimenti
(Adnkronos) - Dopo il tonfo nelle Marche e in Calabria, la vittoria larga che serviva al centrosinistra è arrivata. Eugenio Giani conferma il bis in Toscana con un distacco di quasi 15 punti dallo sfidante Alessandro Tomasi di Fdi. Il Pd sfiora il 35% e si conferma d - facebook.com Vai su Facebook
Bari–New York: Neos conferma il volo diretto per il 2026 dopo il boom di passeggeri, si viaggerà due volte a settimana - La compagnia e Aeroporti di Puglia rafforzano i collegamenti internazionali dal Sud Italia. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Neos conferma il volo Bari-New York anche per il 2026: sarà attivo da giugno - Il collegamento, avviato per la prima volta nel 2025, sarà nuovamente disponibile il prossimo anno, sempre con una doppia partenza settimanale. baritoday.it scrive
?? Neos e Aeroporti di Puglia riconfermano il volo Bari–New York per il 2026 - Oltre alla rotta verso New York, Neos propone da Bari anche cinque voli verso destinazioni esotiche di lungo raggio tra le più richieste: Messico, Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana, ... Scrive giornaledipuglia.com