Neonato privo di sensi genitori in strada nel panico Corsa contro il tempo della Polizia | auto scortata in ospedale
Siena, 17 ottobre 2025 – Una pattuglia della polizia Stradale di Siena ha soccorso una famiglia in grave difficoltà. Due genitori, visibilmente sconvolti e in preda al panico, si sono avvicinati spaventati agli agenti stringendo fra le braccia il loro piccolo di appena quattro mesi, privo di sensi. La paura nei loro occhi era palpabile ma gli agenti, compresa immediatamente la gravità della situazione, non hanno esitato un istante e con prontezza e determinazione, hanno attivato tutte le procedure del caso: dopo aver preallertato il servizio sanitario di emergenza, si sono posizionati davanti all'auto dei genitori, scortandola fino al Pronto Soccorso dell'Ospedale ''Le Scotte'' di Siena, dove il personale medico specializzato, grazie alle prime informazioni ricevute dagli agenti, si era già preparato a ricevere il neonato in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
