“Sono in ospedale, non sto bene. Non si sono accorti di nulla”. È questo uno degli ultimi messaggi inviati al fidanzato dalla giovane di 25 anni accusata di aver ucciso i suoi due figli gemellini appena nati e di averli nascosti nell’armadio di casa nel luglio dello scorso anno. Secondo gli inquirenti, quel giorno il ragazzo l’aveva accompagnata a casa, inconsapevole del parto imminente. Dopo aver dato alla luce i due bambini in segreto, la giovane li avrebbe soffocati e occultati nell’abitazione di famiglia. La scoperta dei corpi e il comportamento in ospedale. Dopo il parto, la ragazza, in preda a una grave emorragia, si era recata da sola in ospedale, dove aveva negato di aver partorito, come aveva fatto per tutti i nove mesi di gravidanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Neonati morti nell'armadio: spunta il messaggio shock della mamma 25enne al fidanzato