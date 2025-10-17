Neonati morti nell’armadio il messaggio della 25enne al fidanzato | In ospedale non si sono accorti di nulla

La 25enne di Reggio Calabria, prima di essere scoperta, in ospedale aveva detto di essere vergine facendo temere che l'emorragia potesse essere addirittura un tumore. Le chat col fidanzato confermerebbero la presenza di un precedente neonato: "Questa volta potevi stare attento. Adesso sarò io a dovermi assumere le responsabilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

