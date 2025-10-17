Nell' ex filiale di banca nasce un nuovo studentato | 40 posti letto sale studio e servizi moderni

Ravennatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre avanza il cantiere dello studentato dell'Isola San Giovanni, giovedì 23 ottobre verrà inaugurato il nuovo studentato Via Marconi A Student Place, struttura moderna e accogliente pensata per la comunità universitaria e i giovani professionisti nel cuore di Ravenna. La cerimonia ufficiale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Terni. Ex sede Banca d'Italia sfuma, l'ultima offerta - Nonostante qualche approccio ormai risalente ad alcuni anni fa, l'edificio resta sul mercato, ... Segnala ilmessaggero.it

nell ex filiale bancaL'ex Banca d'Italia rinasce: giardino pensile sempre fiorito con 2.817 piante - Ha un cuore verde perennemente fiorito il progetto dell’archistar Stefano Boeri per il recupero dell’ ex Banca d’Italia. Si legge su laprovinciacr.it

Portico ingabbiato, i clochard non potranno più dormire nell'ex banca di via Tartaglia - Quei senza tetto che bivaccano nell’ex banca e nel vicino chiosco a due passi dal centro — tra la fine di contrada del Carmine e via Tartaglia— hanno suscitato le lamentele dei residenti e più ... Riporta brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nell Ex Filiale Banca