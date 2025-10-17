Nelle scuole calendario con il Comics

È in distribuzione in questi giorni a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio cortonese il nuovo calendario della mensa scolastica per l’anno 202526. Una pubblicazione ormai attesa e riconosciuta come uno strumento educativo prezioso, capace di accompagnare i più piccoli nel percorso verso una corretta alimentazione e un rapporto consapevole con il cibo. L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Cortona, si rinnova quest’anno nella veste grafica. Dopo molti anni di collaborazione con l’illustratrice Daniela Piegai, l’edizione 202526 porta la firma dei fumettisti di Cortona Comics, il festival del fumetto che ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nelle scuole calendario con il Comics

News recenti che potrebbero piacerti

Nel calendario del festival BergamoScienza anche gli appuntamenti rivolti alle scuole. Due giorni con Luca Perri. - facebook.com Vai su Facebook

Un anno di buona alimentazione con i disegni di Cortona Comics - Nuova veste per il calendario delle mense scolastiche, le creazioni degli artisti del festival del fumetto È in consegna a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie del territorio co ... Da arezzonotizie.it

Topolino torna in classe: Panini Comics lancia #IoLeggoTopolino per riportare la lettura tra genitori e bambini - Con #IoLeggoTopolino, Panini Comics e Topolino invitano famiglie e scuole a riscoprire la magia della lettura condivisa. panorama.it scrive

Comics, scuole chiuse cinque giorni. Stop alle lezioni da mercoledì 30 anche nei centri di formazione - Lucca, 18 ottobre 2024 – Era attesa da insegnanti e famiglie e ieri è stata pubblicata l’ordinanza per la chiusura delle scuole nei giorni di Lucca Comics & Games. Scrive lanazione.it