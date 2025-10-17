Nel ricordo di Gigi Simoni | un tratto della ciclopista del Trammino intitolata all' ex allenatore
Il Comune di Pisa rende omaggio alla memoria di quattro figure significative per la comunità e la cultura locale, intitolando loro nuovi spazi pubblici, tra cui tratti della ciclopista del Trammino e un’area verde. In particolare, uno dei segmenti della pista ciclabile sarà dedicato a Gigi Simoni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
