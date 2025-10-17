Nel regolamento di Sanremo 2026 novità su Eurovision | la Rai potrà scegliere chi far partecipare
Tra le novità rese note con il regolamento del Festival di Sanremo, c'è quella riguardante la partecipazione a Eurovision Song Contest 2026. Il rappresentante italiano alla kermesse sarà sempre il vincitore del Festival, ma c'è l'eventualità che il Direttore Artistico insieme alla Rai possano designare il cantante che presenzierà sul palco dell'ESC. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
E' online il Regolamento del 76° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - X Vai su X
Tg1. . Primi passi del #Sanremo che verrà: da oggi online il regolamento del #festival in programma del 24 al 28 febbraio. Si tratta del quinto di Carlo Conti come conduttore e Direttore artistico. #Tg1 Francesco Cristino - facebook.com Vai su Facebook
Nel regolamento di Sanremo 2026 novità su Eurovision: la Rai potrà scegliere chi far partecipare - Tra le novità rese note con il regolamento del Festival di Sanremo, c'è quella riguardante la partecipazione a Eurovision Song Contest 2026 ... fanpage.it scrive
Sanremo 2026, ecco il "golden buzzer": cambia la regola per l’Eurovision - Un regolamento «tale e quale» a quello dell’anno scorso, per citare la battuta di Carlo Conti di ieri sera al Tg1? Come scrive ilmessaggero.it
Sanremo 2026: stesso regolamento, ma la Rai sceglie chi va all'Eurovision - Ieri Carlo Conti ha svelato al Tg1 delle 20 il regolamento del Sanremo 2026, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. Segnala ilmattino.it