Nel regolamento di Sanremo 2026 novità su Eurovision | la Rai potrà scegliere chi far partecipare

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le novità rese note con il regolamento del Festival di Sanremo, c'è quella riguardante la partecipazione a Eurovision Song Contest 2026. Il rappresentante italiano alla kermesse sarà sempre il vincitore del Festival, ma c'è l'eventualità che il Direttore Artistico insieme alla Rai possano designare il cantante che presenzierà sul palco dell'ESC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

