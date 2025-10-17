Nel Lodigiano blitz all’alba a Comazzo La cattura nella frazione Lavagna

COMAZZO (Lodi) Un arresto a Comazzo, ieri, nell’operazione contro la banda dei bancomat. Il territorio lodigiano è tra quelli toccati dalla vasta operazione condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Sondrio, contro la banda specializzata negli assalti con l’esplosivo agli sportelli. All’alba di ieri, un uomo residente nella frazione di Lavagna, di cui non sono state rese note le generalità, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare nella propria abitazione. L’esecuzione è avvenuta grazie alle indicazioni fornite dai militari della stazione di Zelo Buon Persico, che hanno collaborato con gli investigatori valtellinesi nel localizzare il sospettato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

