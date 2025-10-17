Nel film su di me vorrei essere interpretato da Will Smith Sinner chiama l’attore risponde con un fotomontaggio | Ci sto

Da Principe di Bel-Air a Re di Wimbledon: per Will Smith il passo potrebbe essere breve. Jannik Sinner infatti nei giorni scorsi – durante una conferenza stampa al Six Kings Slam – ha espresso un desiderio: “In un film su di me, vorrei essere interpretato da Will Smith “, sorprendendo anche Turki Alalshikh, uomo che ha in mano l’organizzazione di tutti gli eventi sportivi di altissimo livello che l’Arabia Saudita sta organizzando negli ultimi anni nella continua operazione di sportwashing, strategia usata sfruttando lo sport per “pulire” l’immagine di uno stato. Turki Alalshikh ha infatti condiviso il video, scrivendo: “ Non era la risposta che mi aspettavo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nel film su di me vorrei essere interpretato da Will Smith”. Sinner chiama, l’attore risponde con un fotomontaggio: “Ci sto”

