Nel cuore di Montefalco c’è una storica cantina che produce alcuni dei migliori rossi e bianchi umbri
Per la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del patrimonio viticolo, la qualità costante da anni dei vini prodotti, abbiamo assegnato il premio per Vitivinicoltura Sostenibile a una cantina dell'Umbria. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
