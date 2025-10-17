Nel 2026 torna la social card Dedicata a te da 500 euro | chi potrà averla e come le novità in Manovra

La manovra economica conferma il rifinanziamento della social card da 500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità. Previsto il mantenimento del beneficio fino al 2027, ma non è escluso un possibile ampliamento della platea con la riforma dell’Isee. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel 2026 torna la social card “Dedicata a te” da 500 euro: chi potrà averla e come, le novità in Manovra - La manovra economica conferma il rifinanziamento della social card da 500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità ... Come scrive fanpage.it

Manovra 2026 da oltre 18 miliardi: taglio Irpef, potenziato bonus mamme, no aumento età pensione per gravosi e usuranti, social card e riforma ISEE. Meloni: “Seria ed ... - La premier Giorgia Meloni ha definito "seria ed equilibrata" la manovra finanziaria approvata dal Consiglio dei Ministri. Da orizzontescuola.it

Manovra 2026, confermata la Social Card “Dedicata a te”: 500 euro per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro - La Social Card “Dedicata a te” sarà confermata anche per il 2025, con un contributo una tantum di 500 euro destinato alle famiglie con un Isee non superiore a 15. Secondo agro24.it