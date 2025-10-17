Nel 2026 MacBook Air Mac mini e Mac Studio con processori M5

Le indiscrezioni puntano al 2026 per l'arrivo dei processori M5 sul resto della gamma Mac e MacBook di Apple. In primavera i MacBook Air, ma ci sono all'orizzonte anche nuovi display esterni.

La nuova ondata di Mac con processore M5 sta per arrivare - Oltre al MacBook Air M5 in arrivo ci sono anche i MacBook Pro da 14" E 15" con chip M5 Pro e M5 Max che dovrebbero arrivare come l’Air all’inizio del prossimo anno. Da macitynet.it

M5 MacBook Air Coming Spring 2026 With M5 Mac Studio and Mac Mini in Development - Apple plans to launch MacBook Air models equipped with the new M5 chip in spring 2026, according to Bloomberg's Mark Gurman. Si legge su macrumors.com

Applel'intera linea di Mac M5 dell'azienda sarebbe trapelata: tempistiche, modelli e specifiche complete - Applela roadmap completa di M5 Mac è trapelata, rivelando i prossimi modelli di MacBook e desktop, da M5 Pro e Air a iMac e Mac Studio. Da notebookcheck.it