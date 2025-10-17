Nel 2023 oltre 3 mln lavoratori in nero
11.40 Nel 2023 le unità di lavoro irregolari sono state 3 milioni 132mila, +145mila e +11,3% sul 2022. Lo comunica l'Istat. I dipendenti irregolari sono cresciuti del 4,9%, quasi 106mila in più. I lavoratori irregolari indipendenti sono 39.500 in più (+4,8%). Il valore dell'economia non osservata - economia sommersa+attività illegali è di 217,5 miliardi, in crescita del 7,5%. Sale anche l'incidenza sul Pil e passa da 10,1 a 10,2%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
