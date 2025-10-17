Nebbia ucciso a colpi di fucile | dolore e rabbia a Tramonti
Dolore e rabbia in Costiera Amalfitana, dove un cane, di nome Nebbia, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco (probabilmente un fucile da caccia) da mano ignota. A ritrovarlo gravemente ferito e sanguinante, ieri mattina, un passante, a poca distanza dalla chiesa di Gete a Tramonti. Il drammaLa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
*Palermo: tenta di fermare un pestaggio, ucciso con colpo di pistola alla testa - Notizie* Un giovane di poco più di 20 anni è stato ucciso la notte scorsa con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. _Leg - facebook.com Vai su Facebook
Uccise l'orsa Amarena a colpi di fucile, Andrea Leombruni rinviato a giudizio: rischia fino a 3 anni di carcere e 30mila euro di multa - Andrea Leombruni è stato rinviato a giudizio per aver ucciso l'orsa Amarena. Lo riporta leggo.it