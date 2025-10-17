Nebbia ucciso a colpi di fucile | dolore e rabbia a Tramonti

Salernotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dolore e rabbia in Costiera Amalfitana, dove un cane, di nome Nebbia, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco (probabilmente un fucile da caccia) da mano ignota. A ritrovarlo gravemente ferito e sanguinante, ieri mattina, un passante, a poca distanza dalla chiesa di Gete a Tramonti. Il drammaLa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

