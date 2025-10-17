Nato Cavo Dragone | Il muro antidroni rafforzerà le difese dei Paesi Ue e sarà sotto un unico comando

Roma, 17 ottobre 2025 - Ieri la Ue ha lanciato la Roadmap 2030 per la difesa e la salvaguardia della pace, una nuova versione del piano di riarmo ReArmEu. "La tutela e la difesa dello spazio aereo verrà incrementata perché la presenza dei droni è un game change, un qualcosa che varia gli equilibri. Il muro antidroni rafforzerà i dispositivi già esistenti e sarà messo sotto una unica catena di comando", ha commentato oggi ad Agorà Rai Tre l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Nato. A soldier of the German armed forces Bundeswehr uses a handheld HP 47 drone jammer next to a RADIS radio detection intervention system during a drone defence exercise that is part of the Red Storm Bravo military drill in Hamburg, northern Germany, on September 26, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, Cavo Dragone: “Il muro antidroni rafforzerà le difese dei Paesi Ue e sarà sotto un unico comando”

Argomenti simili trattati di recente

Agorà. . «La Nato ha tra i suoi principi quello di prevenire qualsiasi tipo di escalation.» Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, nell'intervista di Anna Di Russo. - facebook.com Vai su Facebook

Altro muro nel Baltico, questa volta sott’acqua. Così la Nato protegge le infrastrutture. Da un lato l’alleanza immagina le proprie contromosse, dall’altro arriva il vademecum di Cavo Dragone in tre punti. ? @FDePalo - X Vai su X

Nato, Cavo Dragone: “Il muro antidroni rafforzerà le difese dei Paesi Ue e sarà sotto un unico comando” - Secondo il presidente del comitato militare della Nato non c’è un pericolo immediato, ma per prevenire la guerra con la Russia bisogna avere un alto livello di deterrenza ... Riporta quotidiano.net

Ucraina, Cavo Dragone “Nessun pericolo imminente per i paesi Nato” - Ucraina, Cavo Dragone risponde alle parole del ministro russo Lavrov "Nessun pericolo imminente per i paesi Nato" ... msn.com scrive

Cavo Dragone, 'siamo molto concentrati sul fronte sud' - "Posso capire, perché siamo molto concentrati nel dare supporto all'Ucraina, ma in realtà non è davvero vero. Riporta ansa.it