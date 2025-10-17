Nashville-Inter Miami | formazioni statistiche e anticipazioni

2025-10-17 17:12:00 Il web non parla d'altro: Il Nashville entra nell'ultima giornata della stagione regolare della MLS ancora incerto sul posto per gli spareggi, con tre club subito dietro di loro pronti a capitalizzare qualsiasi errore. Una vittoria contro l'Inter Miami sigillerebbe il loro posto e allenterebbe i nervi in??Tennessee. L'Inter Miami, nel frattempo, punta a finire seconda nella Eastern Conference. Il massimo dei punti al GEODIS Park potrebbe garantire quella posizione se i risultati altrove andassero a buon fine, un risultato che garantirebbe loro un vantaggio in casa più in profondità nella post-stagione.

