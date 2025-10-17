Nascondeva in casa piante di canapa indiana | denunciato dai Carabinieri
Negli ultimi giorni, nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, i militari della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano avevano notato degli strani movimenti all’interno di un giardino privato di una delle tante villette autonome che sorgono nel comune di Luogosano. Questa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
