Tempo di lettura: < 1 minuto “Mi candido per Avellino. Una candidatura di servizio, per la mia città e per l’Irpinia. Perché Avellino deve tornare ad essere il cuore, la guida, la madre di questa terra”. Con queste parole, Laura Nargi, ex sindaco di Avellino, annuncia ufficialmente la sua discesa in campo per le prossime elezioni regionali. Un messaggio diretto, che richiama senso di appartenenza e volontà di riscatto per il capoluogo e per l’intero territorio irpino. “Mi candido – prosegue – per dare voce alle persone, ai problemi che conosco bene, alle energie che vogliono costruire. Per Avellino e per la sua area vasta, perché insieme possiamo farla tornare protagonista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nargi annuncia la sua candidatura: “Mi candido per Avellino e per l’Irpinia”