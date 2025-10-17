Napoli uscito il nuovo kit Halloween 2025 26 | mistero scheletri e cultura partenopea
Il Napoli, in collaborazione con EA7, ha ufficialmente presentato il Kit Halloween 2025-2026. Una maglia pensata per unire cultura popolare, simbologia sacra e identità cittadina. Al centro emerge uno scheletro, che richiama le anime dei defunti, inserito in un ambiente gotico di pipistrelli e boschi crepuscolari. È un progetto che va oltre l’estetica: è un ponte tra passato, presente e fede collettiva dei tifosi azzurri. Il concept dietro il Kit Halloween. Il kit nasce come evoluzione della maglia del 2023 dedicata al “culto delle anime pezzentelle” e porta con sé una forte valenza simbolica. Nel comunicato, il club parla di “rapporto eterno tra vivi e morti” e del legame con la pietas popolare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
