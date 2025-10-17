Napoli Simeone senza giri di parole | la confessione sull’addio è straziante

Le parole di Giovanni Simeone a ‘DAZN’ hanno toccato il cuore dei tifosi del Napoli. L’attaccante argentino, protagonista di due stagioni intense in maglia azzurra, ha ricordato con emozione il momento del suo addio alla città. Un racconto autentico, fatto di lacrime e riconoscenza, che conferma il legame profondo tra il ‘Cholito’ e la piazza partenopea. Dietro ogni frase si percepisce la gratitudine verso una città che lo ha accolto come uno di famiglia. Simeone e la rivelazione sull’addio al Napoli: “Ho pianto per quattro ore e mezza”. La ‘confessione’ di Simeone sull’addio al Napoli ha commesso tutti: “Il giorno del viaggio verso Torino ero in treno e ho pensato: ‘Ora come faccio a dire addio al Napoli, alla gente e alla città?’. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

