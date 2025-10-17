Napoli sempre più capitale del wedding tourism italiano domani al via Tutto Sposi

Sarà inaugurata domani, sabato 18 ottobre, alle ore 11, alla presenza delle istituzioni e dei vertici di Mostra d’Oltremare, la 36ª edizione di Tutto Sposi che evidenzia sempre più il carattere internazionale della kermesse. La presidente Martina Ferrara, per questa edizione 2025, ha rivolto grande attenzione al ruolo della città di Napoli sempre più Capitale del wedding tourism italiano. Brand internazionali, oltre alle realtà italiane e campane, animeranno il white carpet nelle giornate espositive dei fine settimana, 18-19 e 25-26 ottobre, ma il fulcro dell’evento pone in evidenza le location e l’intera filiera del comparto, tanto da registrare, tra gli espositori presenti, una ricca partecipazione di strutture ricettive specializzate in ricevimenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it