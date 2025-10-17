Napoli rientra Politano ma a Torino gioca Neres

Una buona notizia e una scelta a sorpresa. È questo il riassunto della vigilia di Torino-Napoli in casa azzurra. Antonio Conte prepara la trasferta contro i granata con due certezze: il recupero di pedine fondamentali e la volontà di non correre rischi, lanciando dal primo minuto chi ha più fame e brillantezza. E così, anche se Matteo Politano torna a disposizione, la grande chance sulla fascia destra sarà per David Neres. La Buona Notizia: Politano e Buongiorno tornano tra i convocati. L'infermeria finalmente sorride ad Antonio Conte. Come previsto, sia Matteo Politano che Alessandro Buongiorno hanno recuperato dai rispettivi infortuni e faranno parte della spedizione per Torino.

