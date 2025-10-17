Napoli punta un coltello a un minore per vendicare la figlia della compagna | condannato
Nove mesi e 15 giorni di reclusione per un 37enne della provincia di Napoli: dovrà anche risarcire la giovane vittima minacciata con il coltello con oltre tremila euro. Ha minacciato con un coltello un ragazzino, colpevole soltanto di aver lasciato la figlia della sua compagna. Per questo un 37enne residente in provincia di Napoli è . 🔗 Leggi su 2anews.it
