Napoli Porta Capuana | arrestato 35enne gambiano irregolare dopo aggressione alla Polizia
Intensificati i controlli della Polizia di Stato a Porta Capuana: l’uomo, con precedenti, trovato con coltello e pillole di Rivotril. Proseguono i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli a seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato l’area di Porta Capuana. Nella serata del 16 ottobre, la Polizia di Stato ha arrestato un 35enne di nazionalità gambiana, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere e per inottemperanza a un decreto di espulsione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
