Napoli occupato istituto Serra Storico Aragno contro Città Metropolitana | Sgomberi sono schiaffo

Tempo di lettura: 2 minuti Anche l’ istituto Serra si aggiunge alla lista di scuole napoletane in occupazione. Un’iniziativa degli studenti di entrambe le sedi, che in una nota dichiarano di di aver occupato “in forma pacifica e responsabile”. Promettono di lasciare “la scuola migliore di come l’abbiamo trovata”. E qualora ci fossero danni, sarebbero pronti ad assumersi “ tutte le responsabilità”. Dichiarandosi “ aperti al dialogo “, ragazzi e ragazze spiegano la scelta. C’è la necessità di far sentire “ la nostra voce riguardo ai gravi problemi che affliggono il nostro istituto”. La richiesta è di “ più sicurezza, più pulizia e servizi che, ad oggi, mancano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, occupato istituto Serra. Storico Aragno contro Città Metropolitana: “Sgomberi sono schiaffo”

