Napoli Minorenne abusata e filmata durante i rapporti | il materiale veniva condiviso online | arrestato giovane

Teleclubitalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane napoletano, gravemente indiziato di detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, lesioni e pornografia minorile ai danni di una minore. Il provvedimento è stato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

