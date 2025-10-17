Napoli le ultime sugli infortunati | c’è l’annuncio di Conte
Il Napoli si sta preparando per la trasferta da disputare contro il Torino domani alle 18:00: di seguito le parole di Conte. Il Napoli domani tornerà in campo e lo farà allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la squadra di Marco Baroni. A preoccupare sono al momento i giocatori infortunati: ecco cos’ha riferito Antonio Conte, a tal proposito, in conferenza stampa. Napoli, il punto di Conte sugli infortunati: l’annuncio in conferenza. In conferenza stampa per il Napoli Antonio Conte ha dichiarato: “Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte di loro hanno giocato tutte e due le partite, quando tornano poi bisogna essere bravi a calibrare e modulare gli allenamenti ed il reinserimento e preparare la partita”. 🔗 Leggi su Sportface.it
Le ultime verso Torino-Napoli Secondo Sky sport, Matteo Politano è rientrato in gruppo dopo l'infortunio al gluteo, ma resta sempre in dubbio. in alternativa, mister Conte ha Neres ed Elmas Le due scelte che scalpitano nella testa del mister sono due: Mc
Napoli, infortuni Politano e Lobotka: la nota ufficiale - E' arrivato l'aggiornamento ufficiale da parte del club azzurro sugli infortuni dei due centrocampisti, dopo l'ultima partita di campionato contro il Genoa.
Infortunati Napoli, da Buongiorno e Rrahmani a Lukaku: le ultimissime novità - Arrivano aggiornamenti in casa Napoli riguardo ai rientri di Buongiorno, Rrahmani e Lukaku: ecco le ultimissime
Napoli, brutte notizie sul fronte infortuni: lesioni per Lobotka e Politano - Nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Genoa, gli azzurri hanno perso Stanislav Lobotka e Matteo Politano, ...