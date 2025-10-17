Napoli le ultime sugli infortunati | c’è l’annuncio di Conte

Sportface.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si sta preparando per la trasferta da disputare contro il Torino domani alle 18:00: di seguito le parole di Conte. Il Napoli domani tornerà in campo e lo farà allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la squadra di Marco Baroni. A preoccupare sono al momento i giocatori infortunati: ecco cos’ha riferito Antonio Conte, a tal proposito, in conferenza stampa. Napoli, il punto di Conte sugli infortunati: l’annuncio in conferenza. In conferenza stampa per il Napoli Antonio Conte ha dichiarato: “Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte di loro hanno giocato tutte e due le partite, quando tornano poi bisogna essere bravi a calibrare e modulare gli allenamenti ed il reinserimento e preparare la partita”. 🔗 Leggi su Sportface.it

