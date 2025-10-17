Si è svolta presso il Salone d’Ercole di Palazzo Reale a Napoli la presentazione della 77ma edizione del Prix Italia. Presenti il segretario generale Chiara Longo Bifano e la Direttrice Relazioni internazionali e Affari europei Rai Simona Martorelli. È intervenuta in collegamento da Roma il consigliere d’amministrazione Rai Simona Agnes. Il Prix Italia, il concorso internazionale per broadcaster della Rai, a Napoli dal 20 al 24 ottobre 2025, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Comitato Nazionale Neapolis 2500 Napoli Musa, continua anche oggi nella sua missione di intercettare il meglio della produzione televisiva, radiofonica e digitale con cuore, vista e spirito sorprendentemente giovanili: sempre vicino ai temi della stretta attualità, alle tendenze culturali del momento, alle tematiche che attraversano e coinvolgono la società civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, la 77ma edizione del Prix Italia presentata a Palazzo reale