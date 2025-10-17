Napoli Inter i partenopei verso un recupero importante in vista del match! Ma Conte resta cauto

Inter News 24 . Le novità secondo il Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli ha ricevuto una buona notizia con il recupero di Matteo Politano, ma Antonio Conte sembra voler procedere con cautela. Secondo quanto riportato da Corriere del Mezzogiorno, il tecnico partenopeo non intende rischiare l’attaccante contro il Torino nella prossima gara di campionato, preferendo preservarlo per le sfide successive, tra cui quella contro l’ Inter del 25 ottobre. Il piano di Conte sarebbe quello di far rientrare Politano gradualmente: l’attaccante potrebbe partire dalla panchina nel match contro i granata e essere schierato titolare contro il Psv Eindhoven in Champions League e successivamente contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

