Napoli-Inter | ennesimo sold-out al Maradona nessun biglietto disponibile

Forzazzurri.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la gara con i nerazzurri ancora un Maradona tutto esaurito. Per il match Napoli-Inter, gara in programma sabato 25 ottobre alle ore 18, ci . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

