Napoli-Inter | ennesimo sold-out al Maradona nessun biglietto disponibile
Per la gara con i nerazzurri ancora un Maradona tutto esaurito. Per il match Napoli-Inter, gara in programma sabato 25 ottobre alle ore 18, ci . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Argomenti simili trattati di recente
Sabato 25 ottobre ore 18.00 NAPOLI - INTER Stadio Maradona Sabato 1° novembre ore 18.00 NAPOLI - COMO Stadio Maradona Martedì 4 novembre ore 18.45 NAPOLI - EINTRACHT FRANCOFORTE Stadio M - facebook.com Vai su Facebook
Si gioca Napoli-Inter e il segretario della Cgil invita i tifosi a disertare per scendere in piazza contro le politiche del governo. La reazione sui social: "Ho comprato la maglietta con la sua faccia" - X Vai su X
Napoli-Inter, ecco il sold out! Nessun biglietto disponibile, sarà pienone - Partiva oggi la vendita libera che è durata pochissimo. Secondo tuttonapoli.net
Napoli-Genoa, manca poco all'ennesimo sold-out: disponibili due settori - Genoa di domani alle ore 18, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Riporta tuttonapoli.net
Napoli, un Maradona da record: 1,3 milioni di tifosi da quando c'è Conte - Il muro del milione di spettatori paganti al Maradona nell’era Conte è crollato da qualche settimana. Si legge su ilmattino.it