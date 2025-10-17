Napoli il vicolo è pieno di immondizia l'ambulanza non riesce a passare | il video ai Quartieri Spagnoli

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini di quanto accaduto questa mattina ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, sono state diffuse sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli, nuovo murales a Massimo Troisi a Vicolo della Cultura - Sono ragazzi cresciuti tra i vicoli della città e che non sono pronti a mollare la presa, che non ci ... Come scrive ilmattino.it

A Napoli alla scoperta del Vicolo della Cultura: libri gratis per tutti - È questo il nobile obiettivo del Vicolo della Cultura che &#232; stato istituito nel 2019 in uno dei luoghi più emblematici di Napoli: il ... Da siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Vicolo 232 Pieno