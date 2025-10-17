NAPOLI-GENOA 2-2 | IN EVIDENZA | Vasquez spezza il cuore del Napoli | Serie A 2024 25

Il difensore centrale messicano ha segnato nelle fasi finali della partita assicurando il pareggio al Genoa e spingendo il Napoli nella sua ricerca. Guarda questo video su Youtube L'articolo NAPOLI-GENOA 2-2 IN EVIDENZA Vasquez spezza il cuore del Napoli Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

