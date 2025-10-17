Napoli-Eintracht niente campo neutro | la Uefa dice no alla richiesta del club tedesco

La Uefa ha deciso di respingere la richiesta dell’Eintracht Francoforte di spostare in campo neutro la partita di Champions League contro il Napoli, valida per la quarta giornata della fase a gironi. D’altronde, non sarebbe potuto essere altrimenti: la devastazione attuata dagli ultras tedeschi nel 2023 non verrà dimenticata tanto facilmente. Napoli-Eintracht, cosa sta succedendo: i dettagli. Che sarebbe maturata questa decisione era da aspettarselo. D’altronde, proprio per le trasferte più a rischio, le autorità sospendono le norme Schengen che regolano la libera circolazioni all’interno dell’Ue. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

